كعب و«رابونا».. دفاع الأهلي عن الدوري وإفريقيا يبدأ بـ«كوكتيل مهارات» (فيديو)

مباراتان استهل بهما الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حملة الدفاع عن لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا الذي توج بهما الموسم الماضي، أمام كل من المصري وسان جورج الإثيوبي.

7 أهداف كانت حصيلة الأهلي خلال المباراتين، حيث حسم مباراته الأولى في الدوري أمام المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، قبل أن يعود ويهز شباك سان جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف في افتتاح مبارياته بدوري الأبطال.

«كوكتيل» مهارات قدمه لاعبو الأهلي خلال المباراتين، في ظل ظهور العديد من الوجوه الجديد في مقدمتهم الصفقات الجديدة، إمام عاشور الذي شارك في المواجهتين، ورضا سليم وأنتوني موديست اللذان ظهرا في المباراة الأولى فقط، فضلا عن عودة كريم فؤاد العائد من إصابة الصليبي.

«كعب ورابونا وترقيصة»، كان هذا ملخص مهارات لاعبي الأهلي في المواجهتين، اللتين استعرض خلالهما لاعبو الأهلي مهاراتهم بشكل لافت.

مهارات عبد القادر وهدية كريم فؤاد

الهدف الرابع في مرمى المصري الذي سجله كريم فؤاد، شهد مهارة رائعة من أحمد عبد القادر الذي صنع الهدف بالكعب، ليمنح زميله هدية العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الصليبي.

وفي مباراة سان جورج كرر عبد القادر استعراض مهاراته بترقيصة سجل من خلالها الهدف الثالث في مرمى الفريق الإثيوبي، ليسحب آهات الجماهير التي حضرت لمؤازرة المارد الأحمر.

رابونا إمام عاشور تخطف الأضواء خلال مواجهة الأهلي وسان جورج

إمام عاشور الوافد الجديد للنادي الأهلي استطاع تقديم أوراق اعتماده لجماهير نادي القرن الإفريقي سريعا، بعدما ظهر بمستوى متميز خلال المواجهتين، كما قدم مجموعة من المهارات أبرزها حركة «رابونا» التي أداها خلال مواجهة سان جورج الإثيوبي في افتتاح المعترك القاري.