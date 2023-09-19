إمام عاشور يرد على جماهير المصري بعد هدف رضا سليم

قدم إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي لفتة رائعة، على هامش المباراة التي تجمع فريقه حاليا أمام المصري البورسعيدي، والتي تجمع الجانبين، على ستاد برج العرب، بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

تفاصيل رد إمام عاشور على جماهير المصري

وبعد نجاح إمام عاشور في صناعة هدف الأهلي الأول الذي سجله رضا سليم في الدقيقة 44، حرص اللاعب على التوجه لجماهير المصري والرد على الإساءات التي وجهتها جماهير الفريق البورسعيدي له أثناء اللقاء وقام بتحيتها رغم الإساءة الموجهة ضده منهم.

نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي والمصري

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ونظيره المصري البورسعيدي، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد سجله المغربي رضا سليم.