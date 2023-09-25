تعادل إيجابي بين إنتر ميامي وأورلاندو سيتي دون مشاركة ميسي وألبا

تعادل أورلاندو سيتي الأمريكي، مع فريق إنترميامي، إيجابيا بنتيجة 1-1، بدون مشاركة ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني على ملعب «إكسبلوريا» وسط مدينة أورلاندو، في ديربي فلوريدا، ضمن مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم «MLS».

غياب ليونيل ميسي

وغاب ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد إنترميامي، عن مباراة أورلاندو سيتي الأمريكي، وزميله جوردي ألبا، على خلفية إصابتهما في مبارة الجولة السابقة أمام تورونتو الكندي، فجر الخميس الماضي، التي انتهت بفوز رفقاء البرغوث برباعية نظيفة على ملعب «درايف بينك»

وكان تاتا مارتينو المدير الفني لإنترميامي الأمريكي، قال في وقت سابق، إنه جرى تقييم إصاب ليونيل ميسي، قائد الفريق أثناء وجوده مع منتخب الأرجنتين في التصفيات المؤلهة لكأس العالم 2026، مضيفا إن الفحوصات التي أجريت للربغوث لم تظهر الإصابة.

وشهد اللقاء في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، إجراء إنترميامي تبديلا اضطراريا بنزول كمال ميلر مكان سيرجي كريفتسوف بداعي الإصابة.

وافتتح ديفيد رويز لاعب إنتر ميامي، التسجيل في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة جدًا من مرمى أولاندو، لتسكن الزاوية اليمنى العليا للحارس بيدرو جاليسي.

ومن تسديدة من منتصف منطقة الجزاء، سجل دونكان ماكجواير لاعب فريق أورلاندو سيتي، بقدمه اليمنى هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 78 من عرم الشوط الثاني، أجرى أورلاندو، تبديل اضطراري بنزول مايكل هاليداي مكان داجور ثورهالسون بسبب إصابة الأخير، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، خرج روبرت تايلور لاعب إنتر ميامي مصابا، ونزل بديلا عنه روبي روبنسون.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أجرى إنتر ميامي، تبديلا اضطراريا بنزول فيكتور أولوا مكان بنجامين كريماشي بسبب الإصابة.