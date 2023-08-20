إنترميامي يفوز بأول بطولة في تاريخه.. وميسي يرفع عدد ألقابه إلى 44
كتب:
حسن رمضان
08:18 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
ميسي يشارك في رفع كأس الدوريات
فاز النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنترميامي، بأول لقب مع ناديه الأمريكي، منذ انضمامه من حوالي شهر للعب في صفوف الفريق، واللقب رقم 44 في مسيرة البرغوث، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.
وفاز إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، بلقب كأس الدوريات، بتغلبه على مواطنه ناشفيل في المباراة النهائية بضربات الترجيح بنتيجة 10-9 على ملعب «جيوديس بارك»، بولاية «تينيسي» الأمريكية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
Lift it high, @InterMiamiCF! pic.twitter.com/Y6nNOIZofq— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
ميسي هداف كأس الدوريات برصيد 10 اهداف
وهذه هي المرة الأولى، التي يحصل فيها إنترميامي إف سي، على لقب بطولة على الإطلاق، فيما لم يقتصر ميسي، على لقب بطولة كأس الدوريات، بل حصل في المباراة النهائية على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد 10 أهداف.
Messi The Best Player #Messi???? #Messi #InterMiamiCFpic.twitter.com/9BjhEW8skP— EAFC 24 (@ray_nus) August 20, 2023
Both the top Scorer and the Best player.— Sam (@SamArg21) August 20, 2023
This is what he does. The Greatest of all time.#Messi???? #LeaguesCup #Messi #LeaguesCup2023pic.twitter.com/MIO0I9Glvg