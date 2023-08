إنترميامي يفوز بأول بطولة في تاريخه.. وميسي يرفع عدد ألقابه إلى 44

فاز النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنترميامي، بأول لقب مع ناديه الأمريكي، منذ انضمامه من حوالي شهر للعب في صفوف الفريق، واللقب رقم 44 في مسيرة البرغوث، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.

وفاز إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، بلقب كأس الدوريات، بتغلبه على مواطنه ناشفيل في المباراة النهائية بضربات الترجيح بنتيجة 10-9 على ملعب «جيوديس بارك»، بولاية «تينيسي» الأمريكية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وهذه هي المرة الأولى، التي يحصل فيها إنترميامي إف سي، على لقب بطولة على الإطلاق، فيما لم يقتصر ميسي، على لقب بطولة كأس الدوريات، بل حصل في المباراة النهائية على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد 10 أهداف.

Both the top Scorer and the Best player.

This is what he does. The Greatest of all time.#Messi???? #LeaguesCup #Messi #LeaguesCup2023pic.twitter.com/MIO0I9Glvg