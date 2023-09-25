ريفربليت يقع في فخ التعادل أمام بانفليد بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني

تعادل بانفيلد، مع ريفر بليت، إيجابيا بنتيجة 1-1، على ملعب «فلورنسيو سولا» في الجولة السادسة من المجموعة الأولى لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وافتتح بابلو سولاري، لاعب ريفربليت، التسجيل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بقدمه اليمنى من مسافة قريبة جدًا من مرمى فاكوندو كامبيسيس حارس بانفيلد، لتسكن منتصف الشباك.

وفي الدقيقة 65، سجل إجناسيو رودريجيز لاعب بانفيلد، هدف التعادل لفريقه من تسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى العليا، لمرمى فرانكو أرماني حارس ريفربليت.

وشهدت الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، أجرى بانفيلد تبديلا اضطراريا بنزول إيفو كاليروس مكان إيريك ريميدي بسبب الإصابة، كما خرج إجناسيو رودريجيز بداعي الإصابة في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وتعادل تيجري مع سان لورينزو، سلبيا، على ملعب «خوسيه ديلا جيوفانا»، فيما شهد اللقاء، إصابة كيفن لوموناكو لاعب تيجري، ونزول فيكتور كابريرا بديلا عنه، قبل نهاية الوقت الأصلي للبماراة بـ5 دقائق.

تعادل إنديبندينتي سلبيا مع أنيستتوتو

وفي مباراة أخرى، تعادل إنديبندينتي سلبيا مع أنيستتوتو على ملعب «ليبرتادوريس دي أمريكا»، في لقاء شهد إصابة لاعب أنيستتوتو جوناثان باي، وخوليو بوفاريني من إنديبندينتي.

كما انتهت مباراة نيولز أولد بويز وإستوديانتس لابلاتا، على ملعب «مارسيلو بيلسا»، بفوز الأخير بهدف دون رد، أحرزه خوسيه سوسا في الدقيقة 57، في إطار مباريات الجولة السادسة من المجموعة في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وشهد اللقاء طرد جييرمو ماي، لاعب نيولز أولد بويز، بالبطاقة الحمراء المباشرة، وإصابة خافيير ألتاميرانو لاعب إستوديانتس دي لابلاتا.

وفي بقية النتائج، فاز هوراكان على فيليز سارسفيلد بثلاثية نظيفة في لقاء جمع الفريقين على «توماس أدولفو ديكو»، كما فاز سينترال كورودوبا على ديفينسا خوستيكا بهدفين مقابل هدف على «مادري دي سيوداديس»