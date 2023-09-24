عضو «أفريقية النواب»: الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر في شتى المجالات

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، استقبال الرئيس السيسي، اليوم، وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة «لي شي»، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي يزور مصر حاليا في زيارة تستغرق عدة أيام.

ولفتت إلى أن تلك الزيارة تعكس أهمية المكانة التي تحتلها العلاقات المصرية – الصينيىة على المستوى السياسي والدبلوماسي والبرلماني والزخم لتنميتهما وخاصة في السنوات العشرة الأخيرة.

مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عام 1956

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان، اليوم الأحد، إن مصر، هي أول دولة عربية - إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية وبرلمانية وتعاون استراتيجي مع دولة الصين الصديقة، منذ عام 1956، ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية -الصينية، والتي تشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية على مختلف المستويات سواء السياسية والصناعية والتجارية والاقتصادية والثقافية، المتبادلة في ظل رؤية الزعيمين السيسي، وشي جين بينغ.

وأكدت توافق الرؤى والأهداف بين البلدين وتبني كل منهما لنفس الخطوط العريضة في السياسية الخارجية قد عزز من قدرة الجانبين على توطيد أواصر التعاون فيما بينهما، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمه بين البلدين الصديقين عام 2014.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، رؤية الدولة المصرية الإيجابية في عهد الرئيس السيسي، لما شهدته الدولة الصينية من تطور تنموي وتكنولوجي وصناعي ملحوظ.

ولفتت إلى أن الدولة الصديقة طرحت في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير وتحديث النظام العالمي، من خلال عدة مبادرات منها «الحزام والطريق»، «الحضارة العالمية»، «الأمن العالمية»، «التنمية العالمية».

وأوضحت أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر في كافة المجالات والتي من شأنها أن تفضي في النهاية إلى بناء مجتمع المصير المشترك بهدف تحقيق الرفاهية للشعبين الصديقين.

وكشفت نائبة أسوان عن تفاصيل زيارة الوفد الصيني لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، على رأس وفد برلماني قائلة: «إن الوفد فور وصوله مطار أبو سمبل الدولي، كان في استقباله محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ووفد برلماني وعدد من قيادات المحافظة، إذ استمع الوفد لأنغام الأغاني التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، التي قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة، ثم تفقد الضيف معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية»، مشيرة إلى أن الوفد الصيني أعرب عن انبهاره الشديد بعظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتاريخ الذي تجسده هذه الآثار الخالدة في محافظة أسوان.