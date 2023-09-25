«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا صحفيا حول استعدادات انتخابات الرئاسة اليوم

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض، في تمام الساعة 2.30 ظهرًا، مؤتمرًا بقاعة المؤتمرات الموجودة في مدينة نصر، والخاص بالاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية ومواعيدها وتحديد الجدول الزمني.

الانتهاء من جميع التكليفات

وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعد تقريرًا شاملًا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المهم.

التأكد من الجاهزية

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

ومن المقرر أنَّ يعلن المستشار وليد حسن حمزة خلال المؤتمر المقرر انعقاده اليوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.