«السياحة»: ترخيص 25 مطعما خلال شهري يوليو وأغسطس 2023

قال علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنَّ الوزارة عاينت خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 نحو 50 مطعمًا تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص السياحي، موضحًا أنَّ 25 منها حصلت على الترخيص، فيما تمت الموافقة على 12 منشأة أخرى وهي حاليًا في طور الحصول على موافقات بعض الجهات الأخرى كالحماية المدنية، وغيرها على أن تتحصل على الترخيص السياحي فور الانتهاء من تلك الإجراءات .

ترخيص مطاعم 6 محافظات سياحية

وأضاف «حسن»، لـ«الوطن»، أنَّ الـ50 مطعمًا التي تمت معاينتها من قبل لجان وزارة السياحة والآثار للتأكّد من استيفائها للاشتراطات الخاصة بالحصول على الترخيص السياحي موزعة على محافظات القاهرة والجيزة ورأس البر والغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

زيادة أعداد المطاعم السياحية الفترة المقبلة

وأشار مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد حصول العديد من المنشآت على الترخيص السياحي بعد استيفائها كل الاشتراطات الخاصة بذلك، موضحًا أنَّ هناك طلب كبير من بعض المطاعم التي تعمل بترخيص من المحليات أو التي تعمل دون ترخيص للدخول للمنظومة السياحية والعمل تحت مظلة وزارة السياحة.