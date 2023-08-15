غرفة المطاعم السياحية تناقش آلية التصرف في الطعام الفائض خلال الاجتماع المقبل

قال ياسر التاجوري، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الإثنين، إنه سيجري مناقشة عدد من الموضوعات الهامة خلال الاجتماع القادم، والمقرر انعقاده أول سبتمبر المقبل، على رأسها آليات التصرف في الطعام المهدر بالمطاعم والمنشآت السياحية، وكيفية التبرع بفائض الطعام للجمعات الخيرية ودور المسنين ورعاية الأيتام.

ارتفاع نسب إشغال المطاعم

أضاف التاجوري لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال النصف الأول من الشهر الجاري كانت جيدة، لافتًا إلى أن مطاعم العلمين والساحل الشمالي والقاهرة والجيزة كانت الأعلى خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى العلمين، وإقبال المصريين ساهم في رفع نسب الإشغال.

توافد السائحين على مصر خلال الفترة المتبقية من عام 2023

أشار ياسر التاجوري، إلى أن عداد الأفواج السياحية التي استقبلتها مصر خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجاري أعلى من نظيراتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحًا أن الشهور المقبلة من عام 2023 ستشهد توافد أعداد جيدة من السياح، ولا سيما القادمين من الدول الأوروبية، وهو ما يحدث انتعاشة في إشغالات المطاعم السياحية، خاصة الموجودة بشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.