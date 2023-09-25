«السياحة»: السودانيون رفعوا نسب إشغال المطاعم السياحية خلال سبتمبر الجاري

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه بالرغم من مغادرة غالبية السياح السعوديين لمصر بسبب بدء العام الدراسي هناك، إلا أن السياحة العربية لا زالت السبب الرئيسي في ارتفاع نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحًا أن هناك عشرات الآلاف من السياح العرب متواجدين بمصر حاليًا ولاسيما القادمين من الكويت وقطر والسودان.

أطباق سودانية ضمن قوائم طعام المطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن تواجد أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين حاليا بمصر رفع من نسب إشغال المطاعم السياحية ولاسيما المتواجدة بكل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، موضحا أن العديد من المنشآت والمطاعم السياحية غيرت قوائم الطعام بها ووضعت أطباقا سودانية وذلك لجذب أكبر عدد من المواطنين السودانيين المتواجدين بمصر حاليا لتناول الطعام بها.

ارتفاع نسب إشغال المطاعم خلال ديسمبر

وأشار مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية ستكون متوسطة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على أن ترتفع بشكل كبير بداية من شهر ديسمبر بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وتابع: وفقا للإحصاءات الرسمية فإن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري أعلى من الذين زاروها خلال ذات الفترة من العام الماضي وهو ما تسبب في زيادة نسب إشغال المطاعم السياحية.