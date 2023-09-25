مديرية الشباب بالإسكندرية تنفذ البرنامج التدريبي «قادة المستقبل»

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن إلادارة العامة للشباب نفذت برنامج قادة المستقبل للعام المالي 2024 /2023، ضمن خطة النشاط لهذا العام، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام.

التربية الإيجابية والرعاية الذاتية

وأشارت «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرنامج يتضمن التربية الإيجابية التفاعلية، وجرى مناقشة موضوعات مهمة بينها الرعاية الذاتية لمقدمي الخدمة، والتواصل بين الزوجين ودور الأب فى التربية.

أشرف على التدريب الدكتورة عبير عبد الله السيد مرسى مسؤولة الإعلام والتدريب بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة هبة أحمد فرج، والدكتورة عبير أحمد فرج.

شغل أوقات الفراغ

وأضافت «الشريف» أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الثقافية وشغل أوقات الفراغ لدى الشباب لجذبهم للتواجد بمراكز الشباب أثناء أوقات فراغهم بعيدًا عما يضرهم ولتتم الاستفادة بالوقت واستغلالة فيما يفيد.