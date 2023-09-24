«رياضة الإسكندرية» تنظم مهرجان كاراتيه لذوي الهمم بمشاركة 255 لاعبا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مهرجان كاراتيه لذوي الهمم، ضمن خطة النشاط الرياضي للعام المالي 2024/2023 بمشاركة 255 لاعبا، والأندية والهيئات الرياضية والشبابية بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن فريق المتطوعين الخاص بالمديرية شارك في تنظيم المهرجان، بحضور إسلام دياب مدير عام الإدارة العامة للرياضة.

دمج ذوي الهمم

وأشارت «الشريف»، إلى أن المهرجان تم بالتعاون مع منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة من ذوي الهمم وتكوين الشخصية المتكاملة ودمجهم في المجتمع وجعل الرياضة أسلوب حياة.

تكريم الفائزين

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه تم توزيع شهادات وميداليات على الفائزين من ذوي الهمم لتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة والتي تكسبهم مهارات وتنمي مواهبهم وتجعلهم في حالة نفسية أفضل.