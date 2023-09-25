هل تراكم محاضر الممارسة يؤدي لانقطاع الكهرباء عن العداد الكودي؟.. 3 حالات فاصلة

نشر قسم القراءات الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير بدر قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، الحالات التي يتم فصل الكهرباء عن العداد الكودى مسبوق الدفع، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، متى يتم الحرمان من العداد الكودي؟، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

هل تراكم محاضر الممارسة تسبب في فصل الكهرباء عن العداد الكودى؟

أوضح قسم القراءات الشؤون الفنية، أنه يجب على المشترك تسديد قيمة آخر محضر ممارسة، قبل أن يتم إجراء المعاينة الفنية له، ويتم فصل التيار الكهربائي عن العداد مسبوق الدفع في 3 حالات، كالتالي:

1- في حالة زيادة أحمال المشترك عن الحد المسموح له بالعداد، فعند زيادة الأحمال، يتم فصل التيار الكهربي لدقائق قليلة للتنبيه، وتعود الكهرباء مرة أخرى، وبعدها يلزم صاحب العداد بتخفيض الحمل لاستمرار الكهرباء.

عودة التيار في هذه الحالة من شركة الكهرباء

أما في حالة استمرار زيادة الأحمال عن قدرة العداد 80 أمبير، ويتم فصل عودة التيار لـ3 مرات ويفصل ولا يتم عودته إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب لتغيير العداد.

2- حالة نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة، يتم فصل الكهرباء بالبداية للتنبيه على اقتراب انتهاء الرصيد، ليتمكن صاحب العداد من إعادة شحن العداد، وتعود الكهرباء بعد وضع الكارت في العداد وذلك نفاد الرصيد نهائيًا.

3- حالة التلاعب بغطاء العداد، يتم إعادة الكهرباء، عن طريق شركة الكهرباء، ويتم تحرير محضر لصاحب العداد وتحرير غرامة.