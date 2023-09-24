طريقة سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 في خطوات

تتعدد طرق سداد فاتورة الكهرباء، خاصة بعد ظهور العدادت الحديثة ذات الدفع المسبق، وفيما يلي طريقة سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، وطرق الاستعلام عنها.

وتوضح لكم «الوطن» عبر السطور التالية، ضمن خدماتها المقدمة للقراء كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، وطريقة الاستعلام عن الفاتورة، باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

كيف يتم سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023؟

يمكن سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، عن طريق العديد من الطرق:

- من خلال محصل الكهرباء التابع للشركة.

- من خلال موقع شركة الكهرباء القريب من منزلك.

- عن طريق خدمات الدفع الفوري.

- أو عن طريق خدمة فودافون كاش، أو أي محفظة أخرى.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023

وأوضحت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، وذلك عن طريق اسم صاحب العداد المسجل في شركة توزيع الكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الضغط على أيقونة الخدمات.

- انقر على «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- إدخال البيانات الخاصة بصاحب العداد.

- إدخال رقم العداد بشكل صحيح، والذي ستجده موجودًا أعلى الفاتورة.

- إدخال الرقم القومي لصاحب العداد.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء

ولحل المشاكل التي قد تواجه المواطنين فيما يتعلق بالكهرباء، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقمًا يمكن أن يلجأ له المواطن في حال اكتشاف أي عطل متعلق بالتيار الكهربائي، وذلك بالاتصال على رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو «121» للإبلاغ.