خريطة فصل الكهرباء عن الغردقة لمدة 5 ساعات غدا للصيانة

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة الغردقة غدا الاثنين، وذلك لمدة 5 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك بحسب الخطة الموضوعة لتوزيع الأحمال، بالتنسيق بين شركة الكهرباء وغرفة عمليات البحر الأحمر.

خريطة فصل الكهرباء عن الغردقة

وأفاد مركز عمليات المحافظة، في بيان صحفي، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الحرفيين ومصنع المكرونة والمطحن التمويني والمرور الجديد وبنزينة موبيل، غدا الاثنين، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالغردقة

وتتلقى شركة الكهرباء بالغردقة شكاوى وبلاغات فصل الكهرباء عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء على رقم 121 طوال اليوم، للرد على الشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.