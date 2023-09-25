كييف: هجوم روسي يلحق أضرارا بالبنية التحتية في ميناء أوديسا

قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا صباح اليوم الاثنين، إن القوات الروسية نفذت هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل على أوديسا؛ مما أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء المنطقة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف «كيبر» على تطبيق تيليجرام أن حريقًا اندلع في مبنى شاهق غير سكني في مدينة أوديسا، المركز الإداري لمنطقة أوديسا، لكن تم إخماده على الفور.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من التقرير من مصادر مستقلة، ولم يعرف بعد حجم الهجوم والأضرار.