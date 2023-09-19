روسيا وأوكرانيا.. خسائر بالجملة في أرواح جنود ومعدات كييف

كشفت وزارة الدفاع الروسية، آخر تطورات الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وأصدرت بيانا رسميا عن الخسائر التي تكبدتها كييف في المواجهة بينهما.

روسيا تكبد أوكرانيا مئات الجنود

وأعلنت وزارة الدفاع أن روسيا في بيانها الذي نشرته «روسيا اليوم» أنها كبدت أوكرانيا 600 قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة سو-25 و38 مسيرة أوكرانية، بالاضافة إلى تكبيد القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه خسائر بشرية بلغت 175 جنديا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وصد جيش روسيا 3 هجمات لقوات أوكرانيا وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا وصدت القوات الروسية هجومين للجيش الأوكراني وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت 3 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

قوات أوكرانيا تخسر 115 جنديا على محور زابوروجيه

وخلال المواجهة بين روسيا وأوكرانيا أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع «سو-25» في مقاطعة زابوروجيه، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة وفقدت القوات الأوكرانية 115 جنديا على محور زابوروجيه.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أمس، 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام هيمارس الأمريكي بواسطة القوات الأوكرانية.