أعلنت وسائل إعلام اوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في مدينة أوديسا جنوب البلاد، دون ذكر مزيدا من التفاصيل. وكانت السلطات الاوكرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حالة التأهب للتحذير من غارات الجوية في مناطق: «أوديسا-ميكولاييف-كيروفوجراد-تشيركاسي-فينيتسا-خميلنيتسكي-تشيرنيفتسي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليج سوسكين، حذر في وقت سابق، من أنه لن يبقى في أوكرانيا في غضون السنوات الـ6 المقبلة رجل واحد في حال استمرار الخسائر المهولة التي تتكبدها القوات الأوكرانية.

وأشار سوسكين، إلى تكبد قوات بلاده نحو 500 ألف قتيل في صفوف العسكريين، فيما أكد عدد من الخبراء أن تقديرات المسؤول الأوكراني الأسبق، حول الخسائر البشرية واقعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تضرر خطوط كهرباء أثناء إسقاط أهداف جوية بمقاطعة بيلجورود

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلجورود، دون وقوع أي إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال حاكم المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن أحد خطوط الكهرباء تضررت أثناء إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية، الأهداف.

وفي سياق آخر، ألقت السلطات الأمريكية، القبض على مواطن روسي يدعى مكسيم مارتشنكو، يبلغ من العمر «51 عاما» بتهمة مشاركته في شراء إلكترونيات أمريكية دقيقة مزدوجة الاستخدام في تحايل على العقوبات، وفقا لما اعلنته وزارة العدل الأمريكية.