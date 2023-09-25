أكبر مدمرات الأسطول الشمالي الروسي تشارك في تدريبات ببحر سيبيريا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، اليوم، بأن الأسطول الشمالي الروسي الذي يعمل في منطقة القطب الشمالي، أجرى تدريبات تحاكي التصدي لزوارق مُسيّرة مُعادية، في بحر سيبيريا.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الإعلامية للأسطول: «إن بعضًا من أكبر المدمرات وسفن الإنزال بالبلاد شاركت في التدريبات بالقطب الشمالي».

وتابعت: «تدربت أطقم المدمرة البحرية فايس أميرال كولاكوف، المضادة للغواصات، وسفينة الإنزال الكبيرة ألكسندر أوتراكوفسكي، على إجراءات حماية مفرزة من السفن في حالة وجود تهديد من العدو باستخدام قوارب مُسيّرة».