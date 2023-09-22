هجوم أوكراني يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

شنت أوكرانيا، اليوم الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما أفاد مسؤول محلي، قائلا إنه يخشى وقوع ضربة أخرى.

وكتب حاكم المنطقة الإدارية في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايييف، على «تليجرام» أن «أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا على المقر العام للأسطول».

تحديد حصيلة لضحايا محتملين

ولفت إلى أنه يجري تحديد حصيلة لضحايا محتملين كما أن حطاما سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.

وأفادت وكالة تاس الرسمية الروسية، بأن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

وقالت السلطات الروسية إنها تخشى وقوع هجوم جديد ودعت السكان إلى توخي الحذر.

رازفوجاييف: أطلب منكم التزام الهدوء

وقال رازفوجاييف: «أطلب منكم التزام الهدوء وعدم نشر صور أو مقاطع فيديو» لمكان وقوع الهجوم، حيث تنشط خدمات الطوارئ.

وأضاف في منشور آخر أنه «من المحتمل وقوع هجوم جديد، لا تأتوا إلى وسط المدينة، ابقوا داخل المباني، وبالنسبة لأولئك القريبين من مقر الأسطول، توجهوا إلى الملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار».

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.