«النواب» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي: مناسبة عطرة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هــ.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة: «يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم – تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولدا للهادي الأمين الذي أضاء الوجود بنور النبوة والرسالة ووضع الأسس والمبادئ السمحة للبشرية جمعاء».

وتابع رئيس مجلس النواب: «وإنّنا إذ ننتهز هذه المناسبة ونتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير».