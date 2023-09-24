كل ما تريد معرفته عن المولد النبوي 2023.. الإجازة وأسعار الحلوى وحكم الاحتفال

يحتفل المسلمون حول العالم بالمولد النبوي الشريف، في يوم الـ12 من ربيع الأول كل عام، فهي مناسبة دينية ذات طابع خاص وأهمية كبرى فيها يحتفلون بميلاد الرسول صلىالله عليه وسلم خير خلق الله، يحييون سنته ويقيمون الولائم والمدائم كل على طريقته بما يعبر عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.

ويوافق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 12 من ربيع الأول 27-9-2023، وفقا لحسابات المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، ويحصل المواطنون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين، لكن يجرى ترحيلها لليوم التالي وهو الخميس، عملاً بمبدأ ترحيل الإجازات لتحقيق الغايات المنشودة منها وتجمع الأهل والأصدقاء.

إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وفيما يتعلق بموعد إجازة المولد النبوي 2023، أصدر مجلس الوزراء قرارا بترحيل الاحتفال بإجازة المولد النبوي حتى نهاية الأسبوع وبالتحديد يوم الخميس لتضاف إلى العطلة الأسبوعية، ويحصل المواطنون على 3 أيام إجازة متواصلة قبل بدء العام الدراسي الجديدة 2023-2024، وتكون آخر إجازة رسمية يحصل عليها المواطنون هذا العام قبل بدء العام الدراسي الجديد، وبذلك تكون الفرصة ملائمة للطلاب أوليا الأمور لقضاء وقت ممتع قبل بدء الدراسة والانخراط في مشاغلها.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك داخل مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتتعدد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لدي المسلمين حول العالم، وفي هذا الصدد وضحت دار الإفتاء المصرية حكمم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة إن الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَيْن وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لهو أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي، الذي محبته أصل من أصول الإيمان.

واستشهدت الإفتاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ»، موضحة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة.

الأوقاف توزع اللحوم على الأسر احتفالا بالمولد

واحتفلاً بالمولد النبوي الشريف وإدخال السرور على قلوب الأسر الأولى بالرعاية، قررت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بدءا من اليوم الجمعة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

أسعار علب حلوى المولد

ويحتفل الكثيرون بالمولد الشريف عن طريق شراء حلوى المولد وتقديمها هدايا لبعضهم البعض، لذا طرحت وزارة التموين علب حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 25% وبجودة عالية على النحو التالي:

- علبة حلوى وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

حلوى المولد تباع بالقطعة في المحلات

وتختلف أسعار علب حلوى المولد في الأسواق ومحلات الحلويات الشهيرة بحسب المنطقة والكمية والنوع، حيث تبدأ من سعر 80 جنيه للعلبة وزن 600 جرام، وتصل الأسعار حتى 2500 جنيه بحسب الطلب، كما تباع قطع الحلوى منفردة دون التقيد بنوع معين من العلب، وتبدأ أسعارها من 20 وحتى 45 جنيها.