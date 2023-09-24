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حكم صيام المولد النبوي الشريف 2023.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:20 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أكثر الأمور التي يحرص عليها ملايين المسلمين حول العالم، وذلك من خلال توزيع الحلوى وإقامة الاحتفالات والتقرب إلى الله عزوجل والإكثار من الصلاة على النبي الكريم وذكر الله عزوجل، وينشغل الكثيرين بالسؤال حول حكم صيام المولد النبوي الشريف 2023.

حكم صيام المولد النبوي الشريف 2023

وحول حكم صيام المولد النبوي الشريف 2023، أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي الكريم كان يصوم يوم الاثنين حسب ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفية.

واستقبل أمين الفتوى، سؤالا عبر صفحة الإفتاء الرسمية على فيسبوك، نصه:«هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟»، وأجاب أمين الفتوى، أنه حينما سئُل النبي عن سبب صوم يوم ميلاده، قال «هذا يوم ولدت فيه».

وتابع: «النبي كان يحب طاعة الله عز وجل في كل وقت وحين، ولذلك كان يصوم يوم ميلاده».

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