انخفاض سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الاثنين 25-9-2023

أعلنت بورصة العامة للدواجن انخفاض سعر البيض البلدي اليوم بمقدار 5 جنيهات، مع وجود توقعات بزيادة مبيعات البيض الفترة المقبلة، فور بدء العام الدراسي الجديد.

وترصد السطور التالية سعر طبق البيض اليوم، كما يلي.

سعر طبق البيض اليوم

- يتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة بين 122 و124 جينها.

- كما يتراوح سعر البيض الأحمر داخل المزرعة بين 124 و127 جنيها.

- وبالنسبة لسعر البيض الأبيض اليوم الإثنين بالمزرعة يتراوح ما بين 133 و135 جنيها.

- أما سعر كرتونة البيض الأبيض فتتراوح اليوم بين 132 و135 جنيها.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 134 و136 جنيها.

- وعن سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين في الأسواق المصرية فوصل إلى 141 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لسعر الكتاكيت اليوم الاثنين في الأسواق، يتراوح بين 22 و22.25 جنيه بالنسبة للكتكوت الأبيض، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 10 و11 جنيها، والكتكوت الهجين بين 13 و14 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14.5 و15.5 جنيه.