سعر كرتونة البيض اليوم السبت.. استقرار ملحوظ بالأسواق

استقر سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية، اليوم السبت، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 112 جنيهاً، وفق الأسعار المقررة والمعلنة من البورصات والجهات المختصة بالدولة، وذلك بعد تزايد جهود الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار.

سعر كرتونة البيض البلدي

ويُعد البيض من الوجبات الغذائية الهامة على المائدة المصرية ذات القيمة الغذائية الكبيرة، والتي لا يمكن الغنى عنها، لذلك فإن سعر كرتونة البيض اليوم السبت سجل ثباتاً ملحوظاً، بسبب جهود أجهزة الدولة في محاربة عمليات جشع التجار وتفعيل القانون على المخالفين منهم وإلزام التجار بالبيع وفق الأسعار المقررة من الدولة.

«الوطن» ترصد سعر كرتونة البيض اليوم السبت في المزارع والمحال التجارية، وفقًا للأسعار المعلنة عن طريق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء، سعر كرتونة البيض اليوم السبت، حيث سجل سعر طبق البيض البلدي 120 جنيهاً للمستهلك، في المحال التجارية.

أسعار البيض الأبيض اليوم

- البيض الأبيض في بورصة البيض اليوم بالزراعي: 112 جنيها.

- طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 110 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 107 جنيهات.