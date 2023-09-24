سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد 24-9-2023

أعلنت البورصة العامة للدواجن، سعر كرتونة البيض اليوم، حيث يختلف حسب المنطقة والمتجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، في ظل توقعات بزيادة مبيعات البيض الفترة المقبلة، مع بدء العام الدراسي الجديد.

وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم، كما يلي.

سعر كرتونة البيض اليوم

- يتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة بين 122 و124 جينها.

- كما يتراوح سعر البيض الأحمر داخل المزرعة بين 124 و127 جنيها.

- وبالنسبة لسعر البيض الأبيض اليوم الأحد في المزرعة يتراوح بين 133 و134 جنيها.

- أما سعر كرتونة البيض الأبيض فتتراوح اليوم بين 132 و134 جنيها.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 134 و137 جنيها.

- وعن سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد في الأسواق المصرية فوصل إلى 140 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لسعر الكتاكيت اليوم الأحد في الأسواق المصرية، فيتراوح بين 22 و22.25 جنيه بالنسبة للكتكوت الأبيض، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 10 و11 جنيها، والكتكوت الهجين بين 13 و14 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14.5 و15.5 جنيه.