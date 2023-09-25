The Expendables 4 يتراجع إلى المركز الثاني.. ويحقق 8 ملايين دولار في 3 أيام

تراجع فيلم The Expendables 4 إلى المركز الثاني في قائمة شباك التذاكر الأمريكي، وذلك في يومه الثالث في دور العرض السينمائية محققًا مليوني دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 3 أيام في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة لـ8.3 مليون دولار، ليعتبر بذلك أقل عطلة نهاية أسبوع، افتتاحية لفيلم في سلسلة «The Expendables».

إيرادات فيلم The Expendables 4

ووصل إجمالي إيرادات فيلم The Expendables 4 البالغ ميزانيته 100 مليون دولار، ما يجاوز الـ29 مليون دولار، حيث حقق في دور العرض السينمائية في الصين، إيرادات بلغت 20.8 مليون دولار، وفقًا لموقع «ديدلاين».

تفاصيل فيلم The Expendables 4

The Expendables 4 هو فيلم أكشن أمريكي، والجزء الرابع في سلسلة أفلام The Expendables، من إخراج سكوت وو، وجاء تقديمه بعد 9 سنوات من الجزء الثالث الصادر عام 2014، وهو من بطولة جيسون ستاثام، سيلفستر ستالون، دولف لوندجرين، وراندي كوتور في أدوارهم التي قدموها في الأجزاء السابقة، بنما ينضم للجزء الجديد النجوم: 50 سنت، ميجان فوكس، توني جا، إيكو عويس، جاكوب سكيبيو، ليفي تران، وأندي جارسيا.