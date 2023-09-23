750 ألف دولار إيرادات.. أسوأ افتتاحية لفيلم «Expendables 4» في شباك التذاكر

إيرادات منخفضة حققها فيلم «Expendables 4» في المعاينات الأولية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يحقق الفيلم سوى 750 ألف دولار ليعتبر بذلك أسوأ افتتاحية لأي من أفلام سلسلة «The Expendables»، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الإيرادات وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

كان يتطلع الفيلم الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار إلى تحقيق ما بين 15 إلى 17 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، لكن المعاينات الأولية تظهر الآن أن إيرادات الفيلم ستكون ما بين 8 إلى 10 ملايين دولار، وعلى الجانب الآخر، حقق الفيلم في افتتاحيته الأولى في السينمات الصينية 10.7 مليون دولار، متغلبًا بفارق ضئيل على الأفلام المحلية التي احتلت المركز الأول

تفاصيل فيلم «The Expendables»

يعود سيلفستر ستالون وجيسون ستاثام إلى تقديم جزء رابع من سلسلة الأفلام الناجحة «The Expendables»، بجانب مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم دولف لوندجرين، وراندي كوتور، ميجان فوكس، 50 سنت، توني جا، إيكو عويس، جاكوب سكيبيو، بالإضافة إلى آندي جراسيا، لفيلم من إخراج سكوت وو.