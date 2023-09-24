إيرادات ضعيفة وآراء سلبية لـ فيلم The Expendables 4 بعد طرحه بدور العرض

ارتفعت إيرادات فيلم The Expendables 4 في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث نجح في تحقيق إيرادات وصلت لـ4.3 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى 10.7 مليون دولار في السوق الخارجي، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن لـ15.1 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات فيلم The Expendables 4

وكان من المتوقع أن يحقق فيلم The Expendables 4 افتتاحية تتراوح ما بين 15 إلى 17 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، لكن الإيرادات الفعلية كانت ضعيفة بشكل كبير، إذ لم يحقق العمل في أول أيامه بدور العرض السينمائي، وعددها 3.518 قاعة، سوى 4.3 مليون دولار بما في ذلك 750 ألف دولار من معاينات ليلة الخميس.

يعتبر فيلم The Expendables 4 هو الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة The Expendables، ويجمع في بطولته كلا من النجمين جيسون ستاثام، سيلفستر ستالون، إخراج سكوت وو.

مراجعات سلبية من النقاد لـ فيلم The Expendables 4

وتلقى الفيلم آراء سلبية إلى حد كبير من النقاد، مع تركيز كثير من الانتقادات على طاقم الممثلين الباهت والعنف بالإضافة إلى المؤثرات البصرية الضعيفة، حيث حصل الفيلم على تقييم 3.7 من 10 على موقع «Rotten Tomatoes»، وتتضمنت مراجعة الفيلم على الموقع: «العمل القوي من جيسون ستاثام وبعض اللقطات الثابتة اللائقة ليست كافية للتعويض عن الحركة الباهتة والتأثيرات الرخيصة المظهر لـ Expendables 4».