«التضامن» تعلن عن آخر موعد للمشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن آخر موعد للمشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا» للأفلام القصيرة، التي أعلنت عنها بمناسبة ذكرى حلول نصر أكتوبر المجيد، حيث تقدم 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف جنيه، على أن تُنشر الأفلام الفائزة عبر الحسابات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والقنوات التلفزيونية.

آخر موعد للمشاركة في المسابقة 30 سبتمبر الجاري

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ آخر موعد لاستقبال الأفلام المشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا»، سيكون 30 سبتمبر الجاري، أي خلال أيام قليلة، موضحة أن استقبال طلبات المشاركة يكون من خلال البريد الإلكتروني للمسابقة october6.mosscontest@gmail.com، وأن يكون الفيلم محملا على جوجل درايف سيرفر مفتوح google drive.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أبرز تفاصيل المشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا»، والتي تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية:

*موضوعات المسابقة:

- قصص وبطولات حرب أكتوبر 1973 من خلال رؤية النشء والشباب.

- بطولات ومبادرات اجتماعية من وحي التصدي للأزمات (أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وإنسانية أخرى....).

- قصص نجاح في مجال تعزيز الوعي الإيجابي ضد كافة اشكال التطرف والتمييز والممارسات الاجتماعية السلبية.

*المعايير:

- مناسب للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

- المصداقية والجودة الفنية.

- مناسب للنشء والشباب.

- ألا تزيد مدته عن خمس دقائق.

- يمكن التصوير والمونتاج باستخدام الموبيل.

*طريقة الاستلام:

- البريد الإلكتروني october6.mosscontest@gmail.com.

- باليد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الشئون رقم 1 الدور الأول 19 شارع المراغي العجوزة

- واتس آب: 01223569883.