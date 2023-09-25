انطلاق مؤتمر «النيماتود» لبحث مكافحة الحشرات والآفات الزراعية بالقاهرة

انطلق صباح اليوم المؤتمر الدولي الـ53 للنيماتودا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام يناقش فيها العديد من الموضوعات المتعلقة بالنيماتودا.

المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الآفات المتعلقة بالنيماتودا

وقال الدكتور فهيم قورة، رئيس المؤتمر، ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إنَّ المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الآفات المتعلقة بالنيماتودا، كذلك ما يتعلق بكيفية مكافحتها واكتشافها في التربة والأضرار التي تتسبب فيها.

وأضاف أنَّ المؤتمر يكشف خلال ورش العمل التي تستمر لمدة 5 أيام عن الأنواع المختلفة للنيماتودا الضار منها والنافع وما يستخدم في مكافحة الحشرات والآفات، لافتًا إلى أنَّ هذا هو المؤتمر الدولي يعقد لأول مرة خارج أمريكا وقارة أوروبا ولأول مرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي

وأكّد أنَّ المؤتمر يحضره نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل دول العالم ويشارك فيه أساتذة وخبراء وباحثين مصريين ويتضمن 16 حلقة نقاشية، كذلك سيتم تنظيم يوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية بحضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من خارج وداخل مصر.