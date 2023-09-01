الفاو تكشف عن تركيبة بيولوجية تمكنت من القضاء على أخطر الآفات الزراعية

كشفت منظمة الأغذية والزراعة الفاو عن طرق مبتكرة لمكافحة دودة الحشد الخريفية في اليمن، أثبتت قدرتها على الحد من انتشار الحشرة التي تسببت في خسائر كبيرة للمزارعين في كافة الدول الأفريقية ومن بينها مصر التي انتشرت فيها الحشرة عام 2018 قادمة من أفريقيا.

وتسبب دودة الحشد الخريفية خسائر لأكثر من 80 محصولاً زراعياً، إلا أن محصول الذرة يعد هو الأكثر تأثراً من غيره إذ تتسبب الحشرة في خسائر كبيرة له.

عناصر التركيبة التي تم اكتشافها في اليمن

وفقا لتقرير لمنظمة «الفاو» التي أعلنت عن تركيبة بيولوجية من البيئة الطبيعية اليمنية تم تجربتها على محصول الذرة الرفيعة وأثبتت قدرتها على مكافحة الحشرة، أما التركيبة فتم تركيبها باستخدام شجرة المريمرة والثوم والفلفل الحار، حيث تتوافر شجرة المريمرة، أو شجرة الزنزلخت أو الليلك الهندي بشكل شائع في اليمن، وتستطيع هذه الشجرة إنتاج مواد كيميائية قد تستخدم كمبيد حشري طبيعي، ما يعيق نمو دودة الحشد الخريفية وتطورها، ويمكن تحضير هذا المبيد البيولوجي مباشرة في القرى وبكميات صغيرة.

تدريب الأهالي من خلال المدارس الحقلية للمزارعين على كيفية إنتاج التركيبة

لفتت «الفاو» إلى أنه تم تدريب الأهالي من خلال المدارس الحقلية للمزارعين على كيفية سحق وطحن وتصفية الشوائب ومن ثم رش الخليط على المحاصيل، وقد أثبتت التجربة أن النتائج ممتازة واستخدمها المزارعين بشكل واسع، واكدوا عزمهم استخدام المبيدات الحشرية المستخرجة من شجرة المريمرة للتغلب على دودة الحشد الخريفية.

استخدام الخلطة البيولوجية كبديل لمبيدات الآفات

أشارت المنظمة إلى أن الأهالي قرروا استخدام الخلطة البيولوجية كبديل لمبيدات الآفات التي أصبحت مكلفةً للغاية في الوقت الحاضر، فضلا تاثيرها البيئي الضار حيث يعيش حوالي 70% من اليمنيين في مناطق ريفية ويعتمدون بشكل كبير على الزراعة كمصدرٍ حيوي للأغذية والدخل، خاصة في ظل الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد والذي أدى لتفاقم الوضع وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.