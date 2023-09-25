عضو بـ«النواب»: تنسيقية شباب الأحزاب تقدم أفكارا قابلة للتنفيذ

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، إن حالة الحوار الموجودة بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين تتميز بالاحترام وتبادل النقاشات، فالكل مجتمع من أجل مصلحة الوطن.

مقترحات عملية قابلة للتنفيذ

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، أن أعضاء التنسيقية يقدمون مقترحات عملية قابلة للتنفيذ والتحدث باسم رجل الدولة، ومن ثم يفهمون أبعاد الأمن القومي والدولة وموقعها الجغرافي وأهميتها وريادتها، كما أنهم لديهم القدرة على تقديم تصور للمجتمع لاستكمال المرحلة الانتقالية في مواجهة الجماعة الإرهابية وأعداء الدولة.

تيار شبابي قادر على تحمل المسؤولية

ولفت إلى أن أعضاء التنسيقية يختلفون في شكل النظام الاقتصادي ورؤية حول حقوق الإنسان، ولكن في نهاية الأمر أصبح هناك تيار شبابي قادر على تحمل مسؤولية بناء حياة سياسية حقيقية.

وأوضح أن العالم يركز حاليا على المرأة والشباب ليكونوا في مقدمة العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، نظرا إلى أن ذلك من حقوقهم الطبيعية.