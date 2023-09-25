«التعليم» تقر لائحة عقوبات صارمة ضد الطلاب المخالفين.. بينها الحمل والوشم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العقوبات والإجراءات العلاجية بمخلفات المستوي الثالث، والتي تضمن سلوكيات إيذاء الذات وهي «التدخين، وتناول مواد مسكرة، ورسم الأوشمة، والحمل، أو تناول مواد مخدرة، وممارسة بعض الألعاب الإلكترونية الخطيرة».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه في المعالجة الأولى تُدرس الحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي، ووضع خطة فنية للتدخل تتناسب مع الفئة العمرية للطلاب، وتنظيم جلسات إرشادية من قبل الأخصائي النفسي لتوعية الطلاب بمخاطر هذه السلوكيات، واستدعاء ولي الأمر وإخطاره بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار.

وتتضمنت المعالجة الثانية، الإحالة إلي لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات التالية: «فصل الطالب لمدة يومين ثم فصل الطالب لمدة لا تتجاوز أسبوعا مع إخطار ولي الأمر، ثم فصل الطالب لمدة من أسبوع لأسبوعين، وتحويل الطالب إلى مكتبة الخدمة الاجتماعية».

وأوضحت وزارة التعليم، المعالجة الثالثة، وتشمل عرض الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعين، وتحويل الطالب إلى وحدة مناهضة التدخين والمخدارات بالإدارة إذا تطلب الأمر ذلك.