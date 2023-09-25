«التعليم»: طريقة جديدة للشرح وبنوك أسئلة إلكترونية قريبا على منصات ‏الوزارة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، توفر المواد التعليمية ‏والتدريبية لجميع المراحل الدراسية على موقع وزارة التربية والتعليم، ويأتي ذلك ‏من خلال إجراءات وجه بها الدكتور رضا حجازي منذ نحو شهر، بهدف مساعدة ‏الطلاب والطالبات على تحقيق أقصى معدل تحصيل دراسي بما يتوافق مع الفهم ‏وليس الحفظ والتلقين.‏

شرح عميق ‏ومفصل للمناهج الدراسية

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة ‏الأولى المصرية، أن توفير المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة يأتي ‏كعنصر إضافي يساعد الطلاب على التحصيل بصورة أكبر من خلال شرح عميق ‏ومفصل للمناهج الدراسية، ويكون في نهاية كل وحدة أسئلة تدريبية تساعد الطلاب ‏على تحديد نقاط الضعف والقوة لديهم، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذه المواد ‏الدراسية مجانا فضلا عن إتاحة إمكانية طبعها والاستعانة بها مع الكتب المدرسية ‏لتساعده على التحصيل بصورة أكبر والاستغناء عن أي مصادر خارجية.‏

طرح بنوك أسئلة إلكترونية قريبا

وتابع أنه سيتم طرح بنوك أسئلة إلكترونية قريبا إلى جانب المواد التعليمية ‏والتدريبية، ومهمتها إعداد اختبار تشخيصي للطالب عند الانتهاء من كل وحدة، ‏ومن ثم إظهار النتيجة لكي يستطيع الطالب تحديد مستواه ويتعرف على نقاط ضعفه ‏في جزئيات محددة من الوحدة، وتأتي تلك الفكرة في إطار خارج الصندوق.‏

وأشار إلى أنه يمكن للطالب الذي يحتاج لإعادة شرح، التواصل مع بشكل مباشر ‏مع المعلمين في القناة التعليمية فضلا عن إمكانية إعادة الشرح مرة أخرى، مؤكدا الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد.