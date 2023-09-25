«التعليم»: طريقة جديدة للشرح وبنوك أسئلة إلكترونية قريبا على منصات الوزارة
كتب:
يارا أشرف
08:02 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم-صورة أرشيفية
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، توفر المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل الدراسية على موقع وزارة التربية والتعليم، ويأتي ذلك من خلال إجراءات وجه بها الدكتور رضا حجازي منذ نحو شهر، بهدف مساعدة الطلاب والطالبات على تحقيق أقصى معدل تحصيل دراسي بما يتوافق مع الفهم وليس الحفظ والتلقين.
شرح عميق ومفصل للمناهج الدراسية
وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن توفير المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة يأتي كعنصر إضافي يساعد الطلاب على التحصيل بصورة أكبر من خلال شرح عميق ومفصل للمناهج الدراسية، ويكون في نهاية كل وحدة أسئلة تدريبية تساعد الطلاب على تحديد نقاط الضعف والقوة لديهم، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذه المواد الدراسية مجانا فضلا عن إتاحة إمكانية طبعها والاستعانة بها مع الكتب المدرسية لتساعده على التحصيل بصورة أكبر والاستغناء عن أي مصادر خارجية.
طرح بنوك أسئلة إلكترونية قريبا
وتابع أنه سيتم طرح بنوك أسئلة إلكترونية قريبا إلى جانب المواد التعليمية والتدريبية، ومهمتها إعداد اختبار تشخيصي للطالب عند الانتهاء من كل وحدة، ومن ثم إظهار النتيجة لكي يستطيع الطالب تحديد مستواه ويتعرف على نقاط ضعفه في جزئيات محددة من الوحدة، وتأتي تلك الفكرة في إطار خارج الصندوق.
وأشار إلى أنه يمكن للطالب الذي يحتاج لإعادة شرح، التواصل مع بشكل مباشر مع المعلمين في القناة التعليمية فضلا عن إمكانية إعادة الشرح مرة أخرى، مؤكدا الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد.