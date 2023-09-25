الأنبا باخوم يختتم النشاط الصيفي لعام 2023 بكاتدرائية الفجالة للكاثوليك

شهد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حفل ختام النشاط الصيفي لعام 2023، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير في الفجالة.

وشارك في اليوم الختامي الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، حيث بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي.

الأنبا باخوم: الإيمان أن نرى في الأحداث صوت الله

وفي كلمة العظة، أشار النائب البطريركي إلى إيمان المرأة الخاطئة، التي رأت في يسوع ما لم يره الفريسي، حيث رأت رحمة الله، فأحبته، لغفرت لها خطاياه وخلصت.

وتابع الأنبا باخوم: «نعم الإيمان أن نرى في الأحداث، والأشخاص صوت الله، الذي يدعونا، لنعترف بخطايانا، فاغفر لنا، ونخلص.. فالإيمان يجعلنا نرى محبة الله، وعمق ضعفنا».

وتضمن الاحتفال أيضًا كلمات الآباء الرعاة، ثم توالت الفقرات التالية: «الترانيم الروحية، من مختلف فرق كورال الكنيسة، ترتيل الألحان الطقسية، بقيادة خورس شمامسة الرعية، المكون من أعمار سنية متنوعة».

معرض الرسوم الفنية بالكاتدرائية

وأقيمت العروض المسرحية الهادفة، والمواهب الفنية المتعددة، والأنشطة الرياضية، كما افتتح الأب المطران معرض الرسوم الفنية بالكاتدرائية، إضافة إلى إقامة معرض للمشغولات اليدوية.

واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية، والدروع، والكؤوس على الفائزين، من قبل نيافة الأنبا باخوم.