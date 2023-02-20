الأنبا باخوم: يمكن الحصول على إذن من الكاهن بعدم الصيام لأصحاب الحالات الصحية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية، إن الصيام الكبير عند الكاثوليك 47 يوماً كما صام السيد المسيح، والهدف منه هو سيطرة الإنسان على الشهوات والخطايا.

حضور القداس الإلهى والتناول والمواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية أبرز العادات خلال فترة الصوم

وأضاف الأنبا باخوم، فى حوار لـ«الوطن»، أنه يمكن الحصول على إذن من الكاهن بعدم الصيام لأصحاب الحالات الصحية، ويمكن التعويض عن الصوم بالخدمة فى الكنيسة، مشيراً إلى أن حضور القداس الإلهى والتناول والمواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية من تناول واعتراف وتوبة ومصالحة أبرز العادات خلال فترة الصوم.. وإلى نص الحوار:

كيف يكون الصيام فى الكنيسة الكاثوليكية؟

- الصوم فى الكنيسة الكاثوليكية هو الامتناع عن كل شىء فيه روح من لحوم ودواجن وبيض وجبن ولكن مسموح فى أصوام الكنيسة الكاثوليكية أكل السمك.

متى يبدأ الصوم الكبير.. وما هى مدته؟

- الصوم الكبير فى الكنيسة الكاثوليكية، كما صام السيد المسيح، 40 يوماً و40 ليلة، بالإضافة إلى أسبوع الآلام، لتصبح مدة الصوم الكبير بالكنيسة الكاثوليكية 47 يوماً.

ما الهدف من الصوم فى الكنيسة الكاثوليكية؟

- الهدف من الصوم فى الكنيسة الكاثوليكية ليس فقط إذلال الجسد والامتناع عما يحبه الإنسان، وهذا لا ينفى أهميته، لكن الهدف أن يسيطر الإنسان على جسده ويتحكم فيه لتقود الروح الجسد وليس ليقود الجسد الروح، وصوم الأكل هو تدريب للوصول إلى الصوم الروحى الذى يُعد مستوى أعلى من صوم الجسد، لأنه إذا استطاع الإنسان السيطرة على ملذات الجسد من خلال السيطرة على الطعام فإنه يستطيع بعد ذلك السيطرة على الشهوات والخطايا، فالصوم عن الأكل يُعتبر مستوى بسيطاً من التدريب للصوم على المستوى الروحى والصلاة، وفى الكنيسة الصوم والصلاة يقهران الشيطان، فلا يجوز أن يصوم أحد ويمتنع عن الأكل من اللحوم وغيرها دون الصلاة، فالصوم والصلاة وجهان لعملة واحدة، ومهم جداً الصوم على المستوى الروحى بأن يمتنع الإنسان عن بعض العادات الخاطئة التى تسيطر عليه، ويجب أن يتصل الصوم بالصلاة للسمو بالروح.

ما قواعد الصيام فى الكنيسة الكاثوليكية؟

- الامتناع عن الأكل من منتصف الليل حتى اليوم التالى ظهراً ثم الإفطار على أكلات نباتية بالزيت وبقوليات وليس بها روح، ولكن هناك أصوام لا يوجد بها امتناع عن الطعام ولكن يكون الأكل نباتياً بالزيت.

هل هناك محاذير فى الصيام؟

- الممنوعات فى الصوم، بالنسبة للأشخاص المرضى وكبار السن ومن يتعبهم الأكل بالزيت أو الصيامى، حيث يسبب لهم مشكلات صحية فى المعدة، يمكنهم الحصول على إذن من الكاهن يسمح بعدم الصوم، ولا يتم اعتبارها خطية، فى بعض الحالات يُسمح بتناول الألبان أو بعض أنواع الأجبان مع الامتناع عن اللحوم والدواجن حسب الحالات الصحية المختلفة، لذلك يجب أن يعود كل شخص إلى الكاهن ويشرح له حالته الصحية، وبعد ذلك يقرر الكاهن ما الذى يفعله فى الصوم، ومن الممكن إذا لم يستطع الشخص الصوم لحالته المرضية أن يعوض هذا بطرق أخرى مثل الخدمة فى بعض أعمال الكنيسة.

ما الأساسيات الروحية التى ترتبط بالصوم الكبير؟

- حضور القداس الإلهى والتناول والمواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية من تناول واعتراف وتوبة والمصالحة، حيث يسمى الصوم الكبير الأربعينى بزمن التوبة، وكما ذكرت الصوم ليس مجرد الامتناع عن الطعام دون ممارسة أى أمور روحية، بل بالعكس من المهم أن يقترن الصوم بالصلاة وممارسة الأسرار المقدسة.

عادات الكاثوليك

أبرز العادات خلال فترة الصوم الكبير الرياضات الفصحية، حيث تكثف العظات للمؤمنين ونتكلم عن موضوع معين من العهد القديم أو موضوع روحى معين ونحث الناس أكثر على التوبة وممارسة سر الاعتراف، وبالتالى نشجع المؤمن على العبور فى هذا الزمن من الخطيئة إلى حالة التوبة من خلال فحص ضميره والاعتراف، إلى حالة النعمة والتبرير، بالإضافة إلى صلاة قداس يومى خلال الأربعين يوماً للصوم الكبير، حيث يفضل حضور الشخص الصائم انقطاعياً الحضور إلى القداس والتناول قبل الأكل ثم يأكل.