المتحف المصري ينظم معرضا أثريا يحكي تاريخ الحضارة

افتتح المتحف المصري بالتحرير، معرضًا مؤقتًا تحت عنوان «باسيلي في المتحف المصري»، بالتعاون مع متحف الإسكندرية القومي، وافتتح المعرض، الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري، وأشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي، وجاء هذا المعرض كوسيلة للترويج للمتاحف المصرية، وما تحتويه من مقتتيات أثرية معبرة عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

معروضات المتحف المصري

وأوضح مدير عام المتحف المصري في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المعرض تضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية لبعض الآثار ومقتنيات متحف الإسكندرية القومي، التي صورها مجموعة من فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، وذلك كنتاج ورشة عمل استمرت لمدة شهر بمتحف الإسكندرية القومي، لافتاً إلى أن هذه الآثار كانت تُعرض في البداية في المتحف المصري ثم تم نقلها إلى متحف الإسكندرية، ويستمر المعرض لمدة شهر.

وسوف يقام لاحقا، معرض تصويري آخر بمتحف الإسكندرية القومي، لعرض بعض مقتنيات المتحف المصري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المتحفين ونادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي.

ورشة للأطفال عن الفخار في مصر القديمة

ويذكر أن نظم المتحف المصري بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع ورشة للأطفال عن الفخار في مصر القديمة وورشة تعليمية في القسم التعليمي، واصطحاب الأطفال في جولة داخل المتحف.