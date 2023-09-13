زاهي حواس: عام 2024 مهم لعلم الآثار وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد زاهي حواس عالم الآثار المصرية في مؤتمر صحفي عن الاكتشافات الأثرية بمدينة ريجا عاصمة دولة لاتفيا، أن عام 2024 هو عام مهم جدا لعلم الآثار وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحدث حواس عن اكتشاف مقبرة ميسي وعن المومياء الذهبية في منطقة جسر المدير بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني، موضحاً تفاصيل اكتشافاته بجوار هرم الملك تتى بسقارة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و«بلطة» من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي

وأوضح أن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام مشيرا إلى أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، مؤكدا أن مملكة «كوش» حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكاذب.

ووقع زاهي حواس مجموعة من كتبه عن الآثار المصرية والهرم وتوت عنخ آمون.

القطاع السياحي

وأكد الدكتور محمد الشربيني مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه تم تنفيذ عدد من الفاعليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.