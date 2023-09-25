الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في أمريكا تحتفل بالقداس الإلهي بعد توقف عدة سنوات

احتفلت الكنائس الأرثوذكسية الشرقية «اورينتال» بالقداس الإلهي، في مدينة ويست أورانج بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد توقف دام عدة سنوات بسبب وباء «كوفيد-19».

قداس الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

وترأس القداس الأنبا ديفيد، أسقف نيويورك ونيو إنجلاند، والمطران مار ديونيسيوس جون قواق، مطران السريان الأرثوذكس في شرق الولايات المتحدة، ومار تيتوس يلدو من أبرشية مالانكارا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والأنبا مكاريوس، الأسقف العام المشرف على كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأريترية في أمريكا الشمالية، والأنبا غبريال، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس الأرثوذكس في أمريكا الشمالية، والقس الأب تانيل كاراجيان يمثل نيافة ميسروب بارساميان، مطران الكنيسة الأرمنية، وحضر أيضًا عدد كبير من الكهنة والشمامسة والمؤمنين من كل من الطوائف الأرثوذكسية الشرقية.

واستضافت القداس إيبارشية كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في نيويورك والمناطق المحيطة، ولم يتمكن الأب بتروس المطران الإثيوبي من الحضور شخصياً، وفوض كاهن الرعية الأب القس العريجاوي.

الاحتفال السنوي بالقداس الإلهي

وبعد القداس الإلهي، الذي أقيم وفقاً لطقس الإثيوبي، تم تقديم الصلبان لكل من الأساقفة والأبوين أريجاوي وتانييل، ثم قام المجتمعون بأداء الترانيم والتراتيل التقليدية للكنيسة الإثيوبية، وبعد الانتهاء من القداس تناول المشاركين واجبة الأغابي.

وقدم الأساقفة، التهنئة للحاضرين من أجل استئناف الاحتفال المنتظم بالقداس الإلهي سنويًا.

ثم استضافت كنيسة القديس ساهاك والقديس ميسروب الرسولية الأرمنية في وينوود، بنسلفانيا قداسًا احتفاليًا وصلاة من أجل شعب آرتساخ الذي من الحصار والحرب.