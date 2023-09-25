«الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابية

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ المرشح يلتزم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها هي بصفتها، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في الحساب ومصدره.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ المرشح عليه إخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من الحساب، من خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

وفي سياق متصل، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا اليوم، لإعلان التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.