«مستقبل وطن» ينظم اجتماعا لوضع آلية عمل أمانة أسيوط خلال الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة شؤون ذوي الإعاقة في حزب مستقبل وطن بأسيوط، ورشة لمدة 3 أيام لتعريف أعضاء الأمانة ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وعرض قانون الإعاقة الجديد، وما يكفله القانون من حقوق وما تمتع به الأشخاص ذوي الإعاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من حقوق.

حزب مستقبل وطن بأسيوط

وقالت منى عبد الرحيم أمين مساعد الأمانة بمحافظة أسيوط، إنّ الأمانة نظمت أولى فعالياتها بعقد ورشة العمل، ووضعت خلال الأيام الثلاثة أهدافها والتي تتمركز حول مساعدة الشخص ذوي الإعاقة ليكون عنصرا فاعلا داخل المجتمع، ووضعت اللجنة خطة للفترة المقبلة، عن دور ذوي الاحتياجات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسبل المشاركة الإيجابية لهم تعبيرا عن الامتنان للرئيس السيسي الذي منحهم حقوقا غير مسبوقة في عهده.

متحدي الإعاقة

يأتي ذلك انطلاقا من دور أمانة الحزب بمحافظة أسيوط على تفعيل دور متحدي الإعاقة بالمجتمع ووتعريفهم بأهمية دورهم فيه.