فيلم «مرعي البريمو» يحقق 3900 جنيه إيرادات في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي، خلال أمس الأحد، لافتًا إلى تراجع إقبال الجمهور على العمل، بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2023، والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح «الدفراوي»، في بيانٍ صحفي، إنَّ فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي، حقق 3981 جنيه فقط، خلال أمس الأحد، ليأتي في المركز الثامن من بين الأفلام المنافسة، لتقترب إجمالي ما حققه من أرقام، على مدار الـ7 أسابيع الأخيرة، حوالي 16.5 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال مرعي تاجر البطيخ ويقوم بدوره محمد هنيدي، الذي يخفي قطع من الألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بأن زوجته تبيع كل البطيخ، ويضطر للقيام بمغامرات كثيرة للوصول للبطيخة والعثور على الألماس.

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.