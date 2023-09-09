67 ألف جنيه إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بدور العرض السينمائي خلال يوم

حقق فيلم «مرعي البريمو» في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات قُدت بـ67 ألفا و468 جنيه، ليحل في المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه في الترتيب أفلام «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«أولاد حريم كريم»، و«بيت الروبي»، و«ع الزيرو»، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتخطت حصيلة إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، على مدار 5 أسابيع بدور العرض السينمائي حاجز 16 مليون جنيه، فيما حقق فيلم «العميل صفر» نحو 26 مليون جنيه، على مدار 3 أسابيع.

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

وفيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ولطفي لبيب، ومحمد محمود، وأحمد بدير، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

قصة فيلم «مرعي البريمو»

وتدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، حول شخصية تاجر بطيخ، تضطره الظروف لمغامرة ومطارادات كثيرة، للبحث عن بطيخة بها قطع ألماس كان يخفيها، ولكنها تختفي في ظروف غامضة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.