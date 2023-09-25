كيفية دفع الفواتير المنزلية من خلال تطبيق إنستاباي؟.. خطوة بخطوة

يوفر تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، إمكانية التحويل النقدي بشكل لحظي، فضلا عن خدمة دفع الفواتير سواء الخاصة بالهاتف، أو الإنترنت، أو الكهرباء، أو المياه، أو الغاز، إضافة إلى شحن الرصيد والتبرع للجهات المختلفة.

ونرصد في السطور التالية، كيفية دفع الفواتير من خلال تطبيق إنستاباي؟، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.

خطوات دفع الفواتير عبر إنستاباي

- من الصفحة الرئيسية.

- اضغط على دفع فواتير.

- اختر نوع الخدمة «اتصالات، كهرباء، مياه، شحن…..».

- اختر مقدم الخدمة.

- ادخل تفاصيل الفاتورة.

- اضغط على التالي ليتم عرض مبلغ الفاتورة.

- للتأكيد ادخل رقمك السري (IPN PIN) وسوف يقوم إنستاباى بإطلاعك على نتيجة دفع الفاتورة.

كيفية تغيير الحساب الذي يتم دفع الفاتورة منه؟

يمكنك تغيير الحساب الذي سيتم دفع الفاتورة من خلاله عن طريق علامة السهم بجوار عنوان الدفع اللحظي (IPA) من صفحة ملخص الفاتورة قبل الدفع، وتظهر جميع الحسابات المسجلة.

كيفية معرفة حالة دفع الفاتورة؟

يمكنك معرفه حالة دفع الفاتورة من صفحة التأكيد التي تظهر بعد إدخال الرقم السري (IPN PIN)، وتكون عمليه مقبولة أو مرفوضة، ويمكنك معرفة حالة الفاتورة من قائمة المعاملات.