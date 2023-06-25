إضافة جميع البنوك إلى تطبيق «إنستاباي» قريبا.. تعرف على التفاصيل

يوفر تطبيق البنك المركزي المصري «إنستاباي InstaPay» سهولة في التحويل النقدي بشكل لحظي، طوال أيام الأسبوع وفي الإجارات والعطلات الرسمية، مثل عيد الأضحى المقبل، سواء التحويل على حساب بنكي، أو محفظة إلكترونية، أو بطاقة بنكية، أو لأي عميل آخر يستخدم نفس التطبيق.

إضافة جميع البنوك إلى تطبيق «إنستاباي» قريباً

ويضم تطبيق إنستاباي 27 بنكاً، حتى الآن، منها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، والبنك المصري الخليجي EG Bank، والبنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، والمصرف العربي الدولي AIB، وبنك التجاري وفا، والبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك HSBC، وبنك الإسكان والتعمير، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتّحد، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، والمصرف المتّحد، وبنك أبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وبنك الإمارات دبي الوطني.

التحويل النقدي لحظياً على تطبيق إنستاباي

وذكرت الصحفة الرسمية لتطبيق «إنستاباي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سيتم إضافة جميع البنوك قريباً.

ويوفر تطبيق إنستاباي التحويل النقدي لحظيًا بحد أقصى 70 ألف جنيه للمعاملة المالية الواحدة، واليومي 120 ألف جنيه من البنك الواحد، والشهري 400 ألف جنيه.