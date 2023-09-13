ارتفاع عدد البنوك على تطبيق تحويل الأموال «إنستاباي» إلى 33

انضمت عدد من البنوك المصرية إلى قائمة تطبيق البنك المركزي المصري «إنستاباي InstaPay»، ليصل الإجمالي حتى الآن 33 بنكًا، ومن المنتظر إضافة جميع البنوك قريبًا.

وتطبيق «إنستاباي InstaPay»، يعتمد على التحويل النقدي بشكل لحظي، ويمكن استخدامه 24 ساعة، إذ أنه متاحا في العطلات والإجازات الرسمية.

ويقدم التطبيق التابع للبنك المركزي المصري، إمكانية التحويل على محفظة إلكترونية أو حساب بنكي، أو بطاقة بنكية، سواء من خلال رقم الحساب أو التليفون المسجل عليه الحساب، أو اسم الشخص على التطبيق نفسه.

انضمام 33 بنكًا لتطبيق «إنستاباي»

وانضم لتطبيق إنستاباي حتى الآن 33 بنكًا، ومن المنتظر انضمام الـ5 بنوك الأخرى قريبًا، بحسب الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي.

بنوك على تطبيق إنستاباي

والبنوك المتوفرة حاليًا على تطبيق إنستاباي هي: «الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، المصري الخليجي EG Bank، العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، البركة، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكان والتعمير، الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، بنك كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق».​