تتيح التحويل النقدي لحظيا.. 5 بنوك جديدة تنضم لتطبيق «إنستاباي»

انضمت 5 بنوك مصرية جديدة إلى قائمة تطبيق البنك المركزي المصري «إنستاباي InstaPay»، خلال الفترة الأخيرة، وهي بنك الاستثمار العربي، وبنك أبو ظبي التجاري مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر، وسيتي بنك، وبنك المشرق، ليرتفع بذلك عدد البنوك العاملة بهذا التطبيق إلى 32 بنكاً، بدلاً من 27 بنكاً، ومن المنتظر إضافة جميع البنوك قريباً.

ويتيح تطبيق «إنستاباي InstaPay» التحويل النقدي بشكل لحظي، ويكون متاح في الإجازات والعطلات الرسمية، ويوفر التطبيق التحويل على محفظة إلكترونية أو حساب بنكي، أو بطاقة بنكية، ويكون من خلال رقم الحساب أو التليفون المسجل عليه الحساب، أو اسم الشخص على التطبيق نفسه.

بنوك على تطبيق إنستاباي (Instapay)

ويضم تطبيق إنستاباي 32 بنكًا، حتى الآن، وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير- البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس- المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، بنك كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق.​

وكشفت الصحفة الرسمية لتطبيق «إنستاباي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سيتم إضافة جميع البنوك قريباً.

الحد الأقصى للتحويل على تطبيق إنستاباي

يذكر أن تطبيق إنستاباي يوفر التحويل النقدي بشكل لحظي، ويكون الحد الأقصى 70 ألف جنيه للمعاملة المالية الواحدة، واليومي 120 ألف جنيه من البنك الواحد، والشهري 400 ألف جنيه.