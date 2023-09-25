«الزراعة» تنظم قوافل بيطرية مجانية شاملة في الدقهلية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية شاملة في قرية كفر الدبوسي مركز شربين بالدقهلية، وأجريت عمليات جراحية وتحصين مجاني لـ«2200 رأس من الأغنام، و570 من الجاموس والأبقار و20 من الخيول والحمير و13 من الحيوانات الأليفة و2300 من الدواجن»، بالإضافة إلى الإرشادات البيطرية التي قام بها فريق الباحثين بالمعهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة تحت عنوان «كيف تحمي أسرتك من الأمراض المشتركة؟»

رش الحيوانات المصابة بالطفيليات الخارجية بالمبيد المناسب

ونفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنى سويف، القافلة البيطرية المجانية الثانية، تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، والنائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بامانة بنى سويف والقطاع الخاص في قرية صفط رشين مركز ببا.

فحص وعلاج الحيوانات من الأمراض الطفيلية والبكتيرية

ومن جهته، صرح الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، بأن القوافل البيطرية المجانية المتخصصة التي تجرى بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات لزيارة القرى ألأكثر أحتياجاً وفحص وعلاج الحيوانات من الأمراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية، وكذلك كيفية رعاية الحيوانات والأرشادات للمرأة الفلاحية لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي في المنازل.