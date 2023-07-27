«بحوث الصحة الحيوانية» يوجه باحثيه بوضع رؤية استباقية لمواجهة التغيرات المناخية

عقد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، اجتماعا مع الباحثين في المعهد ومعامله الفرعية على مستوى الجمهورية بحضور 206 باحثا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حتمية وجود رؤية إستباقية للأحداث الجارية لخدمة المجتمع

وأكد شاهين على ضرورة وحتمية وجود رؤية استباقية للأحداث الجارية لخدمة المجتمع والاستعداد التام لأي مستجدات أو تحديات تواجه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وحتمية تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادى للقطاع الزراعي، والتى تواكب التغيرات والمستجدات وخاصة التغيرات المناخية، ولزيادة الدخل القومي وكذلك رفع معدلات الأداء داخل المعامل ومردودها على الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في جمهورية مصر العربية، وتأمين غذاء صحي وآمن للشعب المصري.

تحسين معدل الاداء في المعامل لمواجهه التحديات والمعوقات

وأشار إلى أهمية تحسين معدل الأداء في المعامل لمواجهة التحديات والمعوقات، وضرورة تطوير الطرق التشخيصية من خلال أفكار ورؤية الباحثين من حيث اختصار الوقت والتكلفة في التشخيص، مع الاهتمام بالمشاريع البحثية مع الجهات التمويلية العربية والأجنبية، ووجه الباحثين في المعامل المختلفة في جميع محافظات مصر إلي ضرورة المشاركة المجتمعية والتى تنعكس على البيئة المجتمعية وأهمية الدور البحثي لرفع كفاءة صغار المربيين والقري الاكثر احتياجا مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

تكثيف جهود الباحثين للحصول على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية

وطالب الباحثين بتكثيف جهودهم للحصول على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية، مشيرا إلى أنّ مركز البحوث الزراعية حصل على المركز الأول في الزراعة والرابع في مختلف العلوم للمؤسسات العلمية المصرية، وفقا لترتيب سيماجو الأسباني (SCIMGO) للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن مؤسسة سيماجو تقوم على تصنيف 391 مركزا بحثيا يمثلون 22 دولة في المنطقة وفقا لثلاثة أبعاد رئيسية وهي: البحث، الابتكار، والتأثير المجتمعي.

وقدم مدير معهد التهنئة للباحثين في مجال الطب البيطري «الصحة الحيوانية»، بحصول المجلة المصرية للصحة الحيوانية على أعلى تقييم للمجلات المحلية للعام الثالث على التوالى من المجلس الأعلى للجامعات (7/10) وأن المجلة تتجة للعالمية، موجها الشكر لكتيبة الباحثين العاملين في المجلة.